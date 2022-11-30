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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ готовятся провести новую волну мобилизации в январе-феврале 2023 года – Генштаб ВСУ

Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября
Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября
Фото: depositphotos.com

Российские власти хотят провести очередную волну мобилизации в России в начале 2023 года. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 30 ноября.

"На территории России продолжаются подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года", – говорится в сообщении.

Также для восполнения потерь в РФ первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений.

"В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти объявили о завершении мобилизации. Вместе с тем, оккупанты продолжают патрулирование города, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка всех желающих уехать", – сообщили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02xkfBrGn1Ax9NKUEfnVgcrwACLNuQPWpmfYbyFfxPoBU8nx4pWfKwSZhTZLnYDBJWl

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля потеряли в Украине 88 880 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют. Также неизвестно, сколько среди убитых оккупантов, счет которым ведет Генштаб ВСУ, наемников ЧВК и боевиков "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, мобилизация, война России против Украины
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