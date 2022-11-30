В РФ готовятся провести новую волну мобилизации в январе-феврале 2023 года – Генштаб ВСУ

"На территории России продолжаются подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года", – говорится в сообщении.

Также для восполнения потерь в РФ первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений.

"В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти объявили о завершении мобилизации. Вместе с тем, оккупанты продолжают патрулирование города, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка всех желающих уехать", – сообщили в Генштабе.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля потеряли в Украине 88 880 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют. Также неизвестно, сколько среди убитых оккупантов, счет которым ведет Генштаб ВСУ, наемников ЧВК и боевиков "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".