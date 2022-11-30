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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще полтысячи российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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За время полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили около 88 880 российских военных
За время полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили около 88 880 российских военных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери российской армии за время полномасштабного вторжения в Украину составляют около 88 880 военных. Об этом 30 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили около 500 оккупантов.

Другие потери армии РФ составляют:

  • танки – 2914 (+3);
  • боевые бронированные машины – 5872 (+6);
  • артиллерийские системы – 1902 (+1);
  • РСЗО – 395;
  • средства ПВО – 210 (+1);
  • самолеты – 280;
  • вертолеты – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7);
  • крылатые ракеты – 531;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4429 (+6);
  • специальная техника – 163.

Данные уточняются, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0wX22CYa1bTN2b4sa7ZiAFCLEfKmXh9wsTuZ7HtSqQxcPXPSyurv96MJTnhp19vfnl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, контрнаступление
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