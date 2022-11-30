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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили три беспилотника и артиллерийскую систему оккупантов – Генштаб

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Украинская армия сбила три российских БПЛА типа "Орлан-10"
Украинская армия сбила три российских БПЛА типа "Орлан-10"
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 30 ноября в Facebook.

Кроме того, ВСУ провели две успешные воздушные атаки по позициям зенитных ракетных комплексов противника и "приземлили" несколько дронов.

"За прошедшие сутки наши воины сбили три БПЛА типа "Орлан-10", – говорится в сообщении Генштаба.

Там отмечают, что подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны также поразили артиллерийскую систему и еще один важный объект оккупантов.

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Контекст:

30 ноября в Генштабе проинформировали, что РФ сосредоточилась на наступлении на двух направлениях на востоке Украины – бахмутском и авдеевском, а на остальных преимущественно обороняется. Украинские защитники за сутки отбили атаки россиян в районе шести населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. 

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 29 ноября, достигли около 88,4 тыс. человек личного состава

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, беспилотники, война России против Украины
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