ВСУ за сутки уничтожили три беспилотника и артиллерийскую систему оккупантов – Генштаб

Кроме того, ВСУ провели две успешные воздушные атаки по позициям зенитных ракетных комплексов противника и "приземлили" несколько дронов.

"За прошедшие сутки наши воины сбили три БПЛА типа "Орлан-10", – говорится в сообщении Генштаба.

Там отмечают, что подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны также поразили артиллерийскую систему и еще один важный объект оккупантов.