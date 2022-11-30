ВСУ за сутки уничтожили три беспилотника и артиллерийскую систему оккупантов – Генштаб

Кроме того, ВСУ провели две успешные воздушные атаки по позициям зенитных ракетных комплексов противника и "приземлили" несколько дронов.
"За прошедшие сутки наши воины сбили три БПЛА типа "Орлан-10", – говорится в сообщении Генштаба.
Там отмечают, что подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны также поразили артиллерийскую систему и еще один важный объект оккупантов.
30 ноября в Генштабе проинформировали, что РФ сосредоточилась на наступлении на двух направлениях на востоке Украины – бахмутском и авдеевском, а на остальных преимущественно обороняется. Украинские защитники за сутки отбили атаки россиян в районе шести населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 29 ноября, достигли около 88,4 тыс. человек личного состава.