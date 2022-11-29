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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"До 470 раненых". Генштаб ВСУ подтвердил поражение районов сосредоточения оккупантов в Луганской и Запорожской областях 27 ноября

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Украинские военные поразили несколько районов сосретодочения войск РФ и ранили сотни оккупантов
Украинские военные поразили несколько районов сосретодочения войск РФ и ранили сотни оккупантов
Фото: EPA

27 ноября украинские военные поразили районы сосредоточения российских оккупантов в Запорожской и Луганской областях. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 29 ноября.

"Подтверждено огневое поражение 27 ноября районов сосредоточения живой силы российских оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань в Запорожской области и Лутугино в Луганской области. Потери противника составили до 470 человек ранеными", – говорится в сообщении.

Также уничтожены около 50 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов.

В течение суток 29 ноября украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов и по позиции зенитно-ракетного комплекса.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029Rmj1BdRhFCuXqZQWVwoFRyLT593jtzkj6yZ256m7KssNCksMryc2MUp3aBDbAV5l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 29 ноября, составили более 88 380 военных, 2911 танков, 280 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, Запорожская область, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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