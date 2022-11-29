"До 470 раненых". Генштаб ВСУ подтвердил поражение районов сосредоточения оккупантов в Луганской и Запорожской областях 27 ноября

"Подтверждено огневое поражение 27 ноября районов сосредоточения живой силы российских оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань в Запорожской области и Лутугино в Луганской области. Потери противника составили до 470 человек ранеными", – говорится в сообщении.
Также уничтожены около 50 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов.
В течение суток 29 ноября украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов и по позиции зенитно-ракетного комплекса.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 29 ноября, составили более 88 380 военных, 2911 танков, 280 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".