Подразделение российских оккупантов в Луганской области за неделю потеряло до 70% личного состава – Генштаб ВСУ

Россия в войне против Украины потеряла почти 88 тыс. военных Фото: EPA

"Российские захватчики продолжают бесславно умирать в Украине. Так, одно из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава", – говорится в сообщении.

Также в районе населенного пункта Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления оккупантов, уничтожено до пяти единиц военной техники. Информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется, отметили в Генштабе.