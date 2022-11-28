Подразделение российских оккупантов в Луганской области за неделю потеряло до 70% личного состава – Генштаб ВСУ

"Российские захватчики продолжают бесславно умирать в Украине. Так, одно из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава", – говорится в сообщении.
Также в районе населенного пункта Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления оккупантов, уничтожено до пяти единиц военной техники. Информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется, отметили в Генштабе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 28 ноября, составили более 87 900 военных, 2908 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".