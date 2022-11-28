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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Голой Пристани ВСУ за сутки разбили 30 единиц техники оккупантов – Генштаб

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Подтверждено поражение объекта РФ в районе Энергодара
Подтверждено поражение объекта РФ в районе Энергодара
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 28 ноября в Facebook.

По информации Генштаба, российская армия продолжает нести значительные потери.

Так, подтверждено поражение объекта РФ в районе населенного пункта Энергодар. Там уничтожено шесть единиц военной техники разного типа и ранено около 30 оккупантов. В районе Полог и Черниговки Запорожской области в боях ранено еще около 80.  

"Зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области", – говорится в сообщении. 

В Генштабе отмечают, что оккупанты пытаются дискредитировать силы обороны, обстреливая населенные пункты и перекладывая ответственность за это на ВСУ. Кроме того, враг распространяет дезинформацию, что украинские военные задерживают жителей освобожденных территорий якобы для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с РФ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VaD8m4Fxe1FRw6cMMqA3am42qcfyrAAkZ52iLNdTJzhvJ3PQapBcr81FixE4s2oql



Контекст:

В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

По данным Генштаба, на криворожском и херсонском направлениях оккупанты находятся в позиционной обороне.

На утро 27 ноября потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 87 310 военных.

Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, Запорожская область, война России против Украины, потери армии России, Голая Пристань
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