В Голой Пристани ВСУ за сутки разбили 30 единиц техники оккупантов – Генштаб

По информации Генштаба, российская армия продолжает нести значительные потери.

Так, подтверждено поражение объекта РФ в районе населенного пункта Энергодар. Там уничтожено шесть единиц военной техники разного типа и ранено около 30 оккупантов. В районе Полог и Черниговки Запорожской области в боях ранено еще около 80.

"Зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области", – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что оккупанты пытаются дискредитировать силы обороны, обстреливая населенные пункты и перекладывая ответственность за это на ВСУ. Кроме того, враг распространяет дезинформацию, что украинские военные задерживают жителей освобожденных территорий якобы для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с РФ.





