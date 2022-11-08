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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили 20 единиц техники оккупантов в Голой Пристани – ОК "Юг"

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Техника оккупантов на юге Украины уничтожается ударами ВСУ
Техника оккупантов на юге Украины уничтожается ударами ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Обстановка в зоне ответственности оперативного командования "Юг". остается сложной, но стабильно контролируемой. Об этом сообщила 8 ноября в оперативной сводке в Facebook пресс-служба ОК "Юг".

"На южнобугском направлении противник продолжает вести активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. В течение ночи враг наносил огневые удары по позициям наших подразделений, территориальным общинам, прилегающим к линии фронта, обстреливал недавно освобожденные населенные пункты Бериславского района [Херсонской области] и готовил по тыловым территориям с применением реактивных систем залпового огня", – сказано в сообщении.

В ОК "Юг" рассказали, что с целью уточнения положения ВСУ и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты.

"Один из таких шпионов типа "Орлан-10" уничтожен в Бериславском районе. Также враг продолжает применять ударные дроны типа "Ланцет", атакуя ими позиции сил обороны, в частности на севере Херсонской области", – отметили военные.

Украинские ракетчики и артиллеристы наносили огненное поражение по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения. Как уточнили в ОК "Юг", за сутки выполнено около сотни огневых задач. Получено подтверждение о потере противником 10 военнослужащих, остальные данные уточняются.

"В результате предварительных поражений мест расположения оккупационных войск в Голой Пристани [Херсонской области] около двух десятков единиц вражеской техники уничтожены", – подытожили в ОК "Юг".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1135372987102833/

Контекст:

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге страны.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, артиллерия, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, Голая Пристань, Берислав
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