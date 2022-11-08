ВСУ уничтожили 20 единиц техники оккупантов в Голой Пристани – ОК "Юг"

"На южнобугском направлении противник продолжает вести активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. В течение ночи враг наносил огневые удары по позициям наших подразделений, территориальным общинам, прилегающим к линии фронта, обстреливал недавно освобожденные населенные пункты Бериславского района [Херсонской области] и готовил по тыловым территориям с применением реактивных систем залпового огня", – сказано в сообщении.

В ОК "Юг" рассказали, что с целью уточнения положения ВСУ и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты.

"Один из таких шпионов типа "Орлан-10" уничтожен в Бериславском районе. Также враг продолжает применять ударные дроны типа "Ланцет", атакуя ими позиции сил обороны, в частности на севере Херсонской области", – отметили военные.

Украинские ракетчики и артиллеристы наносили огненное поражение по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения. Как уточнили в ОК "Юг", за сутки выполнено около сотни огневых задач. Получено подтверждение о потере противником 10 военнослужащих, остальные данные уточняются.

"В результате предварительных поражений мест расположения оккупационных войск в Голой Пристани [Херсонской области] около двух десятков единиц вражеской техники уничтожены", – подытожили в ОК "Юг".