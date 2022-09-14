ВСУ ударили по скоплению живой силы и техники войск РФ в районе Голой Пристани и Дудчан – ОК "Юг"

Украинские военные нанесли удар по скоплению живой силы и техники российских военных в Херсонской области Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжалось выполнение огневых задач, в том числе по колоннам вражеской техники, Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского моста. Поражено скопление вражеской силы и техники в районе Голой Пристани и Дудчан, где дополнительно попали еще и в склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

По информации военных, за сутки украинские защитники ликвидировали 27 оккупантов и уничтожили две единицы автомобильной техники.

"Боевая машина десанта мобилизована из вражеских войск в одно из наших подразделений. Остальные потери врага доразведываются", – рассказали военные.