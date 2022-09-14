ВСУ ударили по скоплению живой силы и техники войск РФ в районе Голой Пристани и Дудчан – ОК "Юг"

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжалось выполнение огневых задач, в том числе по колоннам вражеской техники, Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского моста. Поражено скопление вражеской силы и техники в районе Голой Пристани и Дудчан, где дополнительно попали еще и в склад боеприпасов", – говорится в сообщении.
По информации военных, за сутки украинские защитники ликвидировали 27 оккупантов и уничтожили две единицы автомобильной техники.
"Боевая машина десанта мобилизована из вражеских войск в одно из наших подразделений. Остальные потери врага доразведываются", – рассказали военные.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, операция сопровождается режимом информационной тишины. 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.