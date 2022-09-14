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ВСУ ударили по скоплению живой силы и техники войск РФ в районе Голой Пристани и Дудчан – ОК "Юг"

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Украинские военные нанесли удар по скоплению живой силы и техники российских военных в Херсонской области
Украинские военные нанесли удар по скоплению живой силы и техники российских военных в Херсонской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины нанесли удары по скоплению живой силы и техники российских военных в районе Голой Пристани и Дудчан (Херсонская область). Об этом 14 сентября сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжалось выполнение огневых задач, в том числе по колоннам вражеской техники, Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского моста. Поражено скопление вражеской силы и техники в районе Голой Пристани и Дудчан, где дополнительно попали еще и в склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

По информации военных, за сутки украинские защитники ликвидировали 27 оккупантов и уничтожили две единицы автомобильной техники.

"Боевая машина десанта мобилизована из вражеских войск в одно из наших подразделений. Остальные потери врага доразведываются", – рассказали военные.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/397741835837951/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, операция сопровождается режимом информационной тишины. 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, война России против Украины, вторжение России в Украину, Голая Пристань
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