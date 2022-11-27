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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки ликвидировали 600 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери противнику ВСУ нанесли на бахмутском, лиманском и авдеевском направлениях
Наибольшие потери противнику ВСУ нанесли на бахмутском, лиманском и авдеевском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 87 310 военных. Об этом 27 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 600 оккупантов.

Другие потери армии РФ составляют:

  • танки – 2905 (+4);
  • боевые бронированные машины – 5856 (+8);
  • артиллерийские системы – 1897 (+1);
  • РСЗО – 395;
  • средства ПВО – 209;
  • самолеты – 278;
  • вертолеты – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1);
  • крылатые ракеты – 531;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4412 (+6);
  • специальная техника – 163.

Наибольшие потери противник понес на бахмутском, лиманском и авдеевском направлениях, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JhXD4efVJc47nfs1WZ3TVDsEUrNMeNLoAgqWcap3LMAU1ADHw5tCgnEd72QoqT4Xl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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