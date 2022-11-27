Оккупанты за минувшие сутки совершили 38 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и гражданским объектам Украины – Генштаб

Противник обстреливал позиции украинских войск и гражданские объекты Украины, в частности в Херсоне.

Помимо этого, российские захватчики нанесли два ракетных удара по Днепру.

"Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.