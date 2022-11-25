Вечером россияне обстреляли из С-300 Чугуевский район Харьковской области. Пострадавших нет, разрушено нежилое здание – ОВА

По его словам, жертв среди населения нет.

"Российские оккупанты выпустили ракеты С-300 по Чугуевскому району. Предварительно – без пострадавших. Просим жителей Харьковской области: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – написал Синегубов.

Городской голова Чугуева Галина Минаева в комментарии "Суспільному" рассказала, что попадание пришлось на нежилое здание. По ее словам, оно разрушено, но пожара на месте нет.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Чугуев россияне захватить не смогли.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.