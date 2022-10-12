Искал HIMARS. Жителя Чугуева подозревают в работе на российскую агентуру

"По данным следствия, житель Чугуева помогал российской агентуре в проведении подрывной деятельности против Украины. За плодотворное сотрудничество ему обещали высокую должность, когда регион будет полностью оккупирован военными страны-агрессора. Он узнавал у местных жителей и своих знакомых, маскируя это под обычный разговор, о расположении ВСУ в Харьковской области. Самой главной его задачей было установление местонахождения иностранной военной техники, прежде всего ракетных систем HIMARS", – говорится в сообщении.

После получения информации мужчина оставлял на картах необходимые отметки для последующей передачи российскому куратору, добавили в ведомстве.

Его задержали и объявили о подозрении в подготовке к госизмене в условиях военного положения (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса).

Война России против Украины. Главное (обновляется)