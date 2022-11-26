Оккупанты ночью пять раз обстреляли Никополь и Марганец из "Градов" и тяжелой артиллерии – ОВА

"Пять раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села около 60 снарядов", – написал Резниченко.

По его данным, обошлось без погибших и раненых.

Глава ОВА отметил, что представители Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обследуют территории, которые попали под обстрел российских захватчиков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)