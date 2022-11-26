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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью пять раз обстреляли Никополь и Марганец из "Градов" и тяжелой артиллерии – ОВА

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Противник регулярно наносит удары по Никопольскому району
Противник регулярно наносит удары по Никопольскому району
Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты всю минувшую ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом 26 ноября в Telegram сообщил глава областной государственной военной администрации Валентин Резниченко.

"Пять раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села около 60 снарядов", – написал Резниченко.

По его данным, обошлось без погибших и раненых.

Глава ОВА отметил, что представители Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обследуют территории, которые попали под обстрел российских захватчиков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты
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