Оккупанты ночью пять раз обстреляли Никополь и Марганец из "Градов" и тяжелой артиллерии – ОВА

"Пять раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села около 60 снарядов", – написал Резниченко.
По его данным, обошлось без погибших и раненых.
Глава ОВА отметил, что представители Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обследуют территории, которые попали под обстрел российских захватчиков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.