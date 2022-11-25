Оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии две общины Днепропетровской области – ОВА

В Днепропетровской области сутки прошли без погибших и пострадавших, сообщил Резниченко Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне продолжают бить по Никопольщине. Этой ночью обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины", – написал Резниченко.

По словам главы ОВА, в города и села области прилетело более 70 российских снарядов.

Он добавил, что пострадавших среди гражданского населения нет. Детали обстрелов уточняются. В этих общинах сохраняется риск обстрелов и утром, объявлена тревога.

В остальных районах ночь прошла с тревогой и без атак, отметил Резниченко.