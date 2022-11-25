Оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии две общины Днепропетровской области – ОВА

"Россияне продолжают бить по Никопольщине. Этой ночью обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины", – написал Резниченко.
По словам главы ОВА, в города и села области прилетело более 70 российских снарядов.
Он добавил, что пострадавших среди гражданского населения нет. Детали обстрелов уточняются. В этих общинах сохраняется риск обстрелов и утром, объявлена тревога.
В остальных районах ночь прошла с тревогой и без атак, отметил Резниченко.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.