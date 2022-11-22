Оккупанты ночью обстреливали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии

"Около 60 снарядов направили россияне этой ночью на Никопольщину… Накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой общины", – написал он.

По его информации, обошлось без погибших и раненых. Сотрудники ГСЧС продолжают обследование обстрелянных территорий.

В других районах ночь была тихой – без тревог и атак.

Накануне, 21 ноября, оккупанты также обстреливали Марганецкую общину, люди не пострадали, сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.