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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреливали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии

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Никопольский район находится под постоянными обстрелами россиян
Никопольский район находится под постоянными обстрелами россиян
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 22 ноября в очередной раз обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил утром в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

"Около 60 снарядов направили россияне этой ночью на Никопольщину… Накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой общины", – написал он. 

По его информации, обошлось без погибших и раненых. Сотрудники ГСЧС продолжают обследование обстрелянных территорий. 

В других районах ночь была тихой – без тревог и атак. 

Накануне, 21 ноября, оккупанты также обстреливали Марганецкую общину, люди не пострадали, сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. 

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Евгений Евтушенко, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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