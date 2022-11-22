Оккупанты ночью обстреливали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии

"Около 60 снарядов направили россияне этой ночью на Никопольщину… Накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой общины", – написал он.
По его информации, обошлось без погибших и раненых. Сотрудники ГСЧС продолжают обследование обстрелянных территорий.
В других районах ночь была тихой – без тревог и атак.
Накануне, 21 ноября, оккупанты также обстреливали Марганецкую общину, люди не пострадали, сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.