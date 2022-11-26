Число пострадавших в результате удара РФ по Днепру увеличилось до 13

По его словам, четверо пострадавших госпитализированы, в том числе 17-летний юноша.
"На месте прилетов работают все службы. Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что там может находиться человек", – сообщил он.
Городской голова Днепра Борис Филатов подчеркнул, что речь о терроре российских оккупантов против мирного населения.
"Не хватает слов. Раз за разом эти выбл...дки лупят "высокоточными" ракетами по частным домам в Днепре. И каждый раз рассказывают своему народонаселению о пораженных военных целях… Это – террор", – написал он в Facebook.
О прилетах в Днепре стало известно около полудня. Изначально сообщалось, что пострадала одна женщина, семь частных домов частично разрушены. Позже Резниченко проинформировал, что в результате удара пострадало шесть человек.