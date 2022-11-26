Число пострадавших в результате удара РФ по Днепру увеличилось до 13

Под завалами еще может быть человек, сообщили в ОВА Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

По его словам, четверо пострадавших госпитализированы, в том числе 17-летний юноша.

"На месте прилетов работают все службы. Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что там может находиться человек", – сообщил он.

Городской голова Днепра Борис Филатов подчеркнул, что речь о терроре российских оккупантов против мирного населения.

"Не хватает слов. Раз за разом эти выбл...дки лупят "высокоточными" ракетами по частным домам в Днепре. И каждый раз рассказывают своему народонаселению о пораженных военных целях… Это – террор", – написал он в Facebook.