В Генштабе ВСУ рассказали об ударе по российским позициям в Запорожской области. Ранены более 100 оккупантов

"Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, потери оккупантов составили более 100 человек ранеными.
Помимо этого, уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и два склада боеприпасов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.