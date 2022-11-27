В Генштабе ВСУ рассказали об ударе по российским позициям в Запорожской области. Ранены более 100 оккупантов

ВСУ уничтожили около 10 единиц военной техники и два российских склада боеприпасов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, потери оккупантов составили более 100 человек ранеными.

Помимо этого, уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и два склада боеприпасов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)