Украинские военные за сутки отбили атаки оккупантов возле пяти населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Противник пытался вести наступательные действия в районах Стельмаховки Луганской области и Белогоровки, Марьинки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.

Ракетные войска и артиллеристы ВСУ за прошедшие сутки поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков, а также один другой важный объект противника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.