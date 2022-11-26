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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты держат в Пологах Запорожской области украинских пленных – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба, в Пологах оккупанты удерживают и гражданских
По данным Генштаба, в Пологах оккупанты удерживают и гражданских
Фото: Запорізька окрема бригада територіальної оборони / Fаcebook

В Пологах Запорожской области российские оккупанты содержат пленных украинских военных, проинформировал 26 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В городе Пологи на временно занятой территории Запорожской области обнаружено место удержания пленных военнослужащих сил обороны и гражданских, задержанных по обвинению в сотрудничестве с силовыми структурами Украины", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02dyWDxtc9M1aFg8A2eaYYRM36vJaRhoG3o9iSe6T2q2xeWLLLnRty36YbGGPNA9wgl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 27 октября между Украиной и Россией было проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. украинцев.

Последний на сегодня обмен пленными состоялся 26 ноября, Украина вернула 12 человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина, украинского нардепа Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Запорожская область, пленные, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными, российские оккупанты
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