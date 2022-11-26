Оккупанты держат в Пологах Запорожской области украинских пленных – Генштаб ВСУ

"В городе Пологи на временно занятой территории Запорожской области обнаружено место удержания пленных военнослужащих сил обороны и гражданских, задержанных по обвинению в сотрудничестве с силовыми структурами Украины", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 27 октября между Украиной и Россией было проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. украинцев.

Последний на сегодня обмен пленными состоялся 26 ноября, Украина вернула 12 человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина, украинского нардепа Виктора Медведчука и 55 российских военных.