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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе оккупанты заселяют мобилизованных россиян в дома местных жителей – Генштаб ВСУ

Россияне везут в Украину мобилизованных
Россияне везут в Украину мобилизованных
Фото: ЕРА

Российские оккупанты усиливают свои позиции на Донбассе, проинформировал 26 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях. [...] На лиманском направлении сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на бахмутском и авдеевском направлениях "противник пытается продолжать ведение наступательных действий, совершил обстрелы из артиллерии разных типов" и нанес удар армейской авиацией в районе Авдеевки.

"Продолжается подготовка вновь прибывших мобилизованных военнослужащих вооруженных сил РФ, в том числе и на временно занятой территории Украины. В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием", – рассказали в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, "в период с 22-го по 23 ноября в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Согласно данным Генштаба ВСУ, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 25 ноября потеряли в Украине 86 150 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, военные, авиация, мобилизация, Авдеевка, артиллерия, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, россияне
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