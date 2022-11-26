На Донбассе оккупанты заселяют мобилизованных россиян в дома местных жителей – Генштаб ВСУ

"Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях. [...] На лиманском направлении сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что на бахмутском и авдеевском направлениях "противник пытается продолжать ведение наступательных действий, совершил обстрелы из артиллерии разных типов" и нанес удар армейской авиацией в районе Авдеевки.
"Продолжается подготовка вновь прибывших мобилизованных военнослужащих вооруженных сил РФ, в том числе и на временно занятой территории Украины. В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием", – рассказали в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, "в период с 22-го по 23 ноября в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно данным Генштаба ВСУ, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.
По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 25 ноября потеряли в Украине 86 150 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".