На Донбассе оккупанты заселяют мобилизованных россиян в дома местных жителей – Генштаб ВСУ

"Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях. [...] На лиманском направлении сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на бахмутском и авдеевском направлениях "противник пытается продолжать ведение наступательных действий, совершил обстрелы из артиллерии разных типов" и нанес удар армейской авиацией в районе Авдеевки.

"Продолжается подготовка вновь прибывших мобилизованных военнослужащих вооруженных сил РФ, в том числе и на временно занятой территории Украины. В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием", – рассказали в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, "в период с 22-го по 23 ноября в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками".

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Согласно данным Генштаба ВСУ, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.