Оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 11 ракетных и семь авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Противник за сутки совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня Фото: ЕРА

Помимо этого, противник совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Ракетные удары были нанесены по Купянску и Чугуеву Харьковской области, Беленькому Донецкой области и Камышевахе и Кушугуме Запорожской области", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнул, что российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях.

Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)