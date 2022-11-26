Оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 11 ракетных и семь авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Ракетные удары были нанесены по Купянску и Чугуеву Харьковской области, Беленькому Донецкой области и Камышевахе и Кушугуме Запорожской области", – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнул, что российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях.
Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.