В Луганской области больницы и морги переполнены раненными и погибшими оккупантами – Генштаб ВСУ

"Отмечается большое количество потерь в подразделениях противника, которые действуют в Луганской области. В целом, на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемых врагом для лечения исключительно российских военных", – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными.
"Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых захватчиков", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в Луганской области 12 населенных пунктов.