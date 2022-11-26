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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области больницы и морги переполнены раненными и погибшими оккупантами – Генштаб ВСУ

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По состоянию на 14 ноября ВСУ освободили в Луганской области 12 населенных пунктов
По состоянию на 14 ноября ВСУ освободили в Луганской области 12 населенных пунктов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты несут существенные потери в Луганской области. Об этом 26 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Отмечается большое количество потерь в подразделениях противника, которые действуют в Луганской области. В целом, на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемых врагом для лечения исключительно российских военных", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными.

"Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых захватчиков", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid024KvKFDVZP4U1YaUrzNg9LKKeAa53CmdJctbSZnhovu5CyDRjhXjnkHYnn1kroQwRl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в Луганской области 12 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, Красный Луч, Антрацит, раненые, Лутугино, ВСУ, война России против Украины, больницы, погибшие, российские оккупанты, контрнаступление
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