В Луганской области больницы и морги переполнены раненными и погибшими оккупантами – Генштаб ВСУ

По состоянию на 14 ноября ВСУ освободили в Луганской области 12 населенных пунктов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Отмечается большое количество потерь в подразделениях противника, которые действуют в Луганской области. В целом, на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемых врагом для лечения исключительно российских военных", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными.

"Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых захватчиков", – отметили в Генштабе.

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