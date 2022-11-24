На оккупированной территории в Луганской области подорвали дом "очень известного" коллаборанта – Гайдай

"Хлопок прогуливается где-то по оккупированным частям Луганской области. Сегодня утром у одного из очень известных коллаборантов что-то взорвалось в доме", – сказал Гайдай.

По его словам, этот коллаборант неоднократно собирал у себя дома российских офицеров.

Помимо этого, Гайдай заявил, что возле Белогоровки украинские военные продолжают удерживать оборону. В то же время в направлении Сватово ВСУ ведут наступательные действия.

"Сватово – Кременная, я не буду конкретизировать населенные пункты, но действительно есть успех", – резюмировал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)