На оккупированной территории в Луганской области подорвали дом "очень известного" коллаборанта – Гайдай

"Хлопок прогуливается где-то по оккупированным частям Луганской области. Сегодня утром у одного из очень известных коллаборантов что-то взорвалось в доме", – сказал Гайдай.
По его словам, этот коллаборант неоднократно собирал у себя дома российских офицеров.
Помимо этого, Гайдай заявил, что возле Белогоровки украинские военные продолжают удерживать оборону. В то же время в направлении Сватово ВСУ ведут наступательные действия.
"Сватово – Кременная, я не буду конкретизировать населенные пункты, но действительно есть успех", – резюмировал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.