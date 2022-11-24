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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированной территории в Луганской области подорвали дом "очень известного" коллаборанта – Гайдай

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Гайдай: Хлопок прогуливается где-то по оккупированным частям Луганской области
Гайдай: Хлопок прогуливается где-то по оккупированным частям Луганской области
Фото: Сергей Гайдай / Facebook

На оккупированной территории в Луганской области подорвали дом с коллаборантами. Об этом 24 ноября в эфире телеканала "Рада" заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Хлопок прогуливается где-то по оккупированным частям Луганской области. Сегодня утром у одного из очень известных коллаборантов что-то взорвалось в доме", – сказал Гайдай.

По его словам, этот коллаборант неоднократно собирал у себя дома российских офицеров.

Помимо этого, Гайдай заявил, что возле Белогоровки украинские военные продолжают удерживать оборону. В то же время в направлении Сватово ВСУ ведут наступательные действия.

"Сватово – Кременная, я не буду конкретизировать населенные пункты, но действительно есть успех", – резюмировал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Сватово, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, Кременная, коллаборационизм, Белогоровка, контрнаступление
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