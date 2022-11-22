Сотрудник ГСЧС в Луганской области работал на оккупантов, присягнул "ЛНР", а потом сдался украинским правоохранителям – Офис генпрокурора

В прокуратуре отметили, что мужчина раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием Фото: gp.gov.ua

Следствие установило, что диспетчер государственного пожарно-спасательного отряда управления ГСЧС в Луганской области остался в захваченном россиянами поселке Милово Старобельского района. В апреле 2022 года он принял присягу на верность псевдореспублике "ЛНР" и начал "службу" в незаконно созданном "Миловском районном отделе МЧС ЛНР".

"Через некоторое время мужчина осознал противоправность и позорность своих действий. Выехал на подконтрольную Украине территорию и сдался правоохранительным органам. Во время допроса он раскаялся в содеянном и добровольно выдал в качестве вещественного доказательства удостоверение так называемого "сотрудника МЧС ЛНР", – говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

В ведомстве подчеркнули, что мужчина активно сотрудничал со следствием и дал подробные показания.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) направлен в суд.