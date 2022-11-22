Сотрудник ГСЧС в Луганской области работал на оккупантов, присягнул "ЛНР", а потом сдался украинским правоохранителям – Офис генпрокурора

Следствие установило, что диспетчер государственного пожарно-спасательного отряда управления ГСЧС в Луганской области остался в захваченном россиянами поселке Милово Старобельского района. В апреле 2022 года он принял присягу на верность псевдореспублике "ЛНР" и начал "службу" в незаконно созданном "Миловском районном отделе МЧС ЛНР".
"Через некоторое время мужчина осознал противоправность и позорность своих действий. Выехал на подконтрольную Украине территорию и сдался правоохранительным органам. Во время допроса он раскаялся в содеянном и добровольно выдал в качестве вещественного доказательства удостоверение так называемого "сотрудника МЧС ЛНР", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что мужчина активно сотрудничал со следствием и дал подробные показания.
Досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) направлен в суд.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.
По данным Гайдая, на направленях Сватово – Кременная и Белогоровка идут ожесточенные бои. Но в районе Сватово и Кременной продвигаются ВСУ, а в районе Белогоровки "рашисты постоянно атакуют, пытаются снова захватить территорию полностью разрушенного поселка".