Мобилизованные, зэки, кадыровцы... Гайдай рассказал, против кого в Луганской области приходится воевать ВСУ

"ВСУ постоянно продвигаются вперед, несмотря на постоянное пополнение личного состава у россиян. В освобожденных селах оккупанты оставили тот "русский мир", в котором они привыкли жить многие годы", – говорится в сообщении.

Обладминистрация опубликовала фрагмент включения Гайдая в эфир национального телемарафона, где он объяснил, почему продвижение не такое быстрое, как было в Харьковской области.

"Было время у российских оккупационных войск, чтобы стянуть резервы, построить оборонные разного вида сооружения: и окопы, и блиндажи, и в лесопосадках норы, целые территории огромные заминированы, и подорваны небольшие мосты", – объяснил Гайдай.

По его словам, оккупанты "очень много свезли людей".

"В основном это, конечно, свежемобилизованные и зэки (новоиспеченные вагнеровцы), плюс кадыровцы, плюс еще и часть десантников, которых отвели от Херсона, то бишь достаточно смешанная "солянка", но очень опасная", – подчеркнул Гайдай.

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