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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мобилизованные, зэки, кадыровцы... Гайдай рассказал, против кого в Луганской области приходится воевать ВСУ

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Гайдай объяснил, почему деоккупация Луганской области медленнее, чем Харьковской
Гайдай объяснил, почему деоккупация Луганской области медленнее, чем Харьковской
Фото: Луганська ОВА / Гайдай Сергій / Telegram

Вооруженные силы Украины продолжают деоккупацию Луганской области от российских войск. Об этом 19 ноября сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, проинформировала ОВА в Telegrаm.

"ВСУ постоянно продвигаются вперед, несмотря на постоянное пополнение личного состава у россиян. В освобожденных селах оккупанты оставили тот "русский мир", в котором они привыкли жить многие годы", – говорится в сообщении.

Обладминистрация опубликовала фрагмент включения Гайдая в эфир национального телемарафона, где он объяснил, почему продвижение не такое быстрое, как было в Харьковской области.

"Было время у российских оккупационных войск, чтобы стянуть резервы, построить оборонные разного вида сооружения: и окопы, и блиндажи, и в лесопосадках норы, целые территории огромные заминированы, и подорваны небольшие мосты", – объяснил Гайдай.

По его словам, оккупанты "очень много свезли людей".

"В основном это, конечно, свежемобилизованные и зэки (новоиспеченные вагнеровцы), плюс кадыровцы, плюс еще и часть десантников, которых отвели от Херсона, то бишь достаточно смешанная "солянка", но очень опасная", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 ноября Гайдай сообщал, что силы обороны Украины продвигаются на направлении Сватово – Кременная.

По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.

18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что российских оккупантов перебрасывают из Херсонской области в Луганскую.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, оккупация, Вооруженные силы Украины, десантники, оборона, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, Вагнер, русский мир, российские оккупанты, деоккупация
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