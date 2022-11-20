Мобилизованные, зэки, кадыровцы... Гайдай рассказал, против кого в Луганской области приходится воевать ВСУ

"ВСУ постоянно продвигаются вперед, несмотря на постоянное пополнение личного состава у россиян. В освобожденных селах оккупанты оставили тот "русский мир", в котором они привыкли жить многие годы", – говорится в сообщении.
Обладминистрация опубликовала фрагмент включения Гайдая в эфир национального телемарафона, где он объяснил, почему продвижение не такое быстрое, как было в Харьковской области.
"Было время у российских оккупационных войск, чтобы стянуть резервы, построить оборонные разного вида сооружения: и окопы, и блиндажи, и в лесопосадках норы, целые территории огромные заминированы, и подорваны небольшие мосты", – объяснил Гайдай.
По его словам, оккупанты "очень много свезли людей".
"В основном это, конечно, свежемобилизованные и зэки (новоиспеченные вагнеровцы), плюс кадыровцы, плюс еще и часть десантников, которых отвели от Херсона, то бишь достаточно смешанная "солянка", но очень опасная", – подчеркнул Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
17 ноября Гайдай сообщал, что силы обороны Украины продвигаются на направлении Сватово – Кременная.
По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.
18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что российских оккупантов перебрасывают из Херсонской области в Луганскую.