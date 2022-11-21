Британская разведка назвала самое уязвимое место оккупантов в Луганской области

Оккупанты продолжают строить укрепления в этом районе. Однако находящиеся там подразделения РФ состоят преимущественно из мобилизованных, которые не получили нужной подготовки, говорится в сообщении.
"Благодаря тому, что юго-западная линия фронта теперь больше защищена вдоль восточного берега реки Днепр, сектор Сватово теперь, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск", – считают в разведке.
В минобороны Великобритании отмечают, что для успешных оборонительных и наступательных операций в Сватово оккупантам не хватает как квалифицированных солдат, так и снаряжения. При этом Кремль, скорее всего, рассматривает сохранение контроля над Сватово как политический приоритет, поскольку это достаточно крупный город в Луганской области.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 November 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 21, 2022
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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября глава областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.
По данным Гайдая, на направленях Сватово – Кременная и Белогоровка идут ожесточенные бои. Но в районе Сватово и Кременной продвигаются ВСУ, а в районе Белогоровки "рашисты постоянно атакуют, пытаются снова захватить территорию полностью разрушенного поселка".