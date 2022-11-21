Британская разведка назвала самое уязвимое место оккупантов в Луганской области

В районе Сватово россиянам не хватает квалифицированных солдат и снаряжения Фото: Верховна Рада України / Facebook

Оккупанты продолжают строить укрепления в этом районе. Однако находящиеся там подразделения РФ состоят преимущественно из мобилизованных, которые не получили нужной подготовки, говорится в сообщении.

"Благодаря тому, что юго-западная линия фронта теперь больше защищена вдоль восточного берега реки Днепр, сектор Сватово теперь, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск", – считают в разведке.

В минобороны Великобритании отмечают, что для успешных оборонительных и наступательных операций в Сватово оккупантам не хватает как квалифицированных солдат, так и снаряжения. При этом Кремль, скорее всего, рассматривает сохранение контроля над Сватово как политический приоритет, поскольку это достаточно крупный город в Луганской области.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 November 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/0J5AAllnxg — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 21, 2022