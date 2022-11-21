ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка назвала самое уязвимое место оккупантов в Луганской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В районе Сватово россиянам не хватает квалифицированных солдат и снаряжения
В районе Сватово россиянам не хватает квалифицированных солдат и снаряжения 
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Сватовское направление в Луганской области, вероятно, является самым уязвимым для армии России на данный момент. Об этом говорится в сообщении разведки, опубликованном 21 ноября министерством обороны Великобритании в Twitter.

Оккупанты продолжают строить укрепления в этом районе. Однако находящиеся там подразделения РФ состоят преимущественно из мобилизованных, которые не получили нужной подготовки, говорится в сообщении.

"Благодаря тому, что юго-западная линия фронта теперь больше защищена вдоль восточного берега реки Днепр, сектор Сватово теперь, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск", – считают в разведке.

В минобороны Великобритании отмечают, что для успешных оборонительных и наступательных операций  в Сватово оккупантам не хватает как квалифицированных солдат, так и снаряжения. При этом Кремль, скорее всего, рассматривает сохранение контроля над Сватово как политический приоритет, поскольку это достаточно крупный город в Луганской области.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября глава областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов

По данным Гайдая, на направленях Сватово – Кременная и Белогоровка идут ожесточенные бои. Но в районе Сватово и Кременной продвигаются ВСУ, а в районе Белогоровки "рашисты постоянно атакуют, пытаются снова захватить территорию полностью разрушенного поселка". 

Теги: Великобритания, Луганская область, разведка, Сватово, армия РФ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Какая пустая трата времени каждого", "Чувствую себя преданным". В сети обсуждают якобы совместное фото Месси и Роналду авторства Лейбовиц
  "Какая пустая трата времени каждого", "Чувствую себя преданным". В сети обсуждают якобы совместное фото Месси и Роналду авторства Лейбовиц
  "Этот фильм птица, которая гадит вам на голову". Тарантино назвал худшую киноленту в истории
  "Этот фильм – птица, которая гадит вам на голову". Тарантино назвал худшую киноленту в истории
Мендес и Гослинг все же поженились Daily Mail
Мендес и Гослинг все же поженились – Daily Mail
Печь, гнездо аиста, украинская музыка. Украинцы в Дубае открыли первое украинское заведение Yoy. Фото
Печь, гнездо аиста, украинская музыка. Украинцы в Дубае открыли первое украинское заведение Yoy. Фото
Вакарчук повязал желтую ленту в День достоинства и свободы
Вакарчук повязал желтую ленту в День достоинства и свободы
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото
"С моей любовью". 49-летняя Клум сняла на видео свой поцелуй с молодым мужем
"С моей любовью". 49-летняя Клум сняла на видео свой поцелуй с молодым мужем
Шары и любимый кокосовый торт. Первая леди США показала, как Байден отпраздновал свое 80-летие. Фото
Шары и любимый кокосовый торт. Первая леди США показала, как Байден отпраздновал свое 80-летие. Фото
"А президенту не нашли", "Передайте Зеленскому, он очень ждет". Серга после концерта в освобожденном Херсоне похвастался "трофеями". Фото
"А президенту не нашли", "Передайте Зеленскому, он очень ждет". Серга после концерта в освобожденном Херсоне похвастался "трофеями". Фото
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья
"Пресса нет. Боже, какой это стимул". Дорофеева рассказала о переменах в ее фигуре
"Пресса нет. Боже, какой это стимул". Дорофеева рассказала о переменах в ее фигуре
  Названо имя победителя 12-го сезона шоу "Голос країни". Видео
  Названо имя победителя 12-го сезона шоу "Голос країни". Видео
"Небесні генерали". Положинский посвятил стихотворение погибшим защитникам Украины
"Небесні генерали". Положинский посвятил стихотворение погибшим защитникам Украины
"Она может приказать, а я – выполнить. Доминирует". Арестович прокомментировал свой третий брак
"Она может приказать, а я – выполнить. Доминирует". Арестович прокомментировал свой третий брак
37-летний Маси Найем рассказал, почему его мать умерла в Афганистане спустя 10 дней после его рождения
37-летний Маси Найем рассказал, почему его мать умерла в Афганистане спустя 10 дней после его рождения
Морпех Дианов передал собранные ему 1,7 млн грн Поляковой для благотворительного сбора на протезирование украинских защитников
Морпех Дианов передал собранные ему 1,7 млн грн Поляковой для благотворительного сбора на протезирование украинских защитников
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (551475)
2
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко (274904)
3
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (143198)
4
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (52982)
5
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира (51171)
6
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день (46593)
7
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (35038)
8
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео (34975)
 
 
 
 