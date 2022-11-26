ВСУ за сутки отбили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

Силы обороны отразили попытки наступления противника в районах Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Невельского Донецкой области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также четыре раза обстреляла позиции российских зенитно-ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили пункт управления, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также два других важных объекта противника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)