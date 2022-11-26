ВСУ за сутки отбили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

Силы обороны отразили попытки наступления противника в районах Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Невельского Донецкой области.
Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также четыре раза обстреляла позиции российских зенитно-ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили пункт управления, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также два других важных объекта противника.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.