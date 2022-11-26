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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки отбили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

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ВСУ нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника
ВСУ нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов возле восьми населенных пунктов Донецкой области. Об этом 26 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Силы обороны отразили попытки наступления противника в районах Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Невельского Донецкой области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также четыре раза обстреляла позиции российских зенитно-ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили пункт управления, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также два других важных объекта противника.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid024KvKFDVZP4U1YaUrzNg9LKKeAa53CmdJctbSZnhovu5CyDRjhXjnkHYnn1kroQwRl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
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