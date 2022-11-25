ВСУ с начала суток нанесли 14 ударов по районам скопления сил российских оккупантов – Генштаб

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также три удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов", – говорится в сообщении.
Помимо этого, ракетные войска и артиллерия ВСУ в течение дня поразили пункт управления и пять районов сосредоточения личного состава и военной техники врага.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.