ВСУ с начала суток нанесли 14 ударов по районам скопления сил российских оккупантов – Генштаб

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также три удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов", – говорится в сообщении.

Помимо этого, ракетные войска и артиллерия ВСУ в течение дня поразили пункт управления и пять районов сосредоточения личного состава и военной техники врага.

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