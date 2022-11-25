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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты сосредоточили силы для наступления на двух направлениях – Генштаб ВСУ

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Оккупанты обстреляли из танков и артиллерии ряд населенных пунктов Донецкой области
Оккупанты обстреляли из танков и артиллерии ряд населенных пунктов Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Facebook

Российские оккупанты пытаются организовать наступление на двух направлениях на Донбассе. Об этом 25 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"На бахмутском и авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, противник обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердычи, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02T9sdYvWGAdXiGRppEnAageB8WVzDTPyA1ZyRkqQGT2cvZ5jJeQDFyj3R1A3HdSm8l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оборона, Авдеевка, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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