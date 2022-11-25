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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе квартиры уехавших оккупанты забрали под расселение – советник мэра

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В пустое жилье будут вселять российских солдат и местных жителей
В пустое жилье будут вселять российских солдат и местных жителей
Фото: ЕРА

Квартиры жителей Мариуполя, которые эвакуировались из оккупации, будут отданы под расселение. Об этом советник мэра Петр Андрющенко сообщил 25 ноября в Telegram со ссылкой на указание незаконных властей города.

По данным советника, в жилье уехавших будут расселять мариупольцев, дома которых разрушены обстрелами российской армии, военных, а также гражданских, сотрудничающих с РФ.

"Закон о праве собственности украинцев ожидаемо искажен государственным мародерством России. Два в одном на прекрасном примере. Это – ответ, говорят ли оккупанты правду и можно ли верить их заявлениям о соблюдении прав украинцев", – написал Андрющенко.

Он заявил, что решения россиян и коллаборантов не имеют юридической силы и не создадут никаких правовых последствия для настоящих собственников квартир после освобождения города. 

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Мариуполь, жилье, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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