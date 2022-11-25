В Мариуполе квартиры уехавших оккупанты забрали под расселение – советник мэра

По данным советника, в жилье уехавших будут расселять мариупольцев, дома которых разрушены обстрелами российской армии, военных, а также гражданских, сотрудничающих с РФ.
"Закон о праве собственности украинцев ожидаемо искажен государственным мародерством России. Два в одном на прекрасном примере. Это – ответ, говорят ли оккупанты правду и можно ли верить их заявлениям о соблюдении прав украинцев", – написал Андрющенко.
Он заявил, что решения россиян и коллаборантов не имеют юридической силы и не создадут никаких правовых последствия для настоящих собственников квартир после освобождения города.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.