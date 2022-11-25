В Мариуполе квартиры уехавших оккупанты забрали под расселение – советник мэра

В пустое жилье будут вселять российских солдат и местных жителей Фото: ЕРА

По данным советника, в жилье уехавших будут расселять мариупольцев, дома которых разрушены обстрелами российской армии, военных, а также гражданских, сотрудничающих с РФ.

"Закон о праве собственности украинцев ожидаемо искажен государственным мародерством России. Два в одном на прекрасном примере. Это – ответ, говорят ли оккупанты правду и можно ли верить их заявлениям о соблюдении прав украинцев", – написал Андрющенко.

Он заявил, что решения россиян и коллаборантов не имеют юридической силы и не создадут никаких правовых последствия для настоящих собственников квартир после освобождения города.