В Мариуполе в разы увеличилось количество оккупантских патрулей, проверки ужесточены – Андрющенко

По его словам, активно проводятся внезапные выборочные проверки граждан, посещения на дому потенциально недовольных, а также началась очередная волна обысков по адресам публичных лиц дооккупационного периода.

"Новый гауляйтер якут-оленевод (Дмитрий Бердников из Якутии, назначенный РФ новым "мэром" Мариуполя. – "ГОРДОН") на совещании "доказал" четкую внутреннюю позицию: если кому-то не нравится – привлечение к уголовной ответственности за экстремизм. Все просто. Чем-то недовольны? Тогда они идут к вам…" – написал Андрющенко.