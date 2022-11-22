В Мариуполе в разы увеличилось количество оккупантских патрулей, проверки ужесточены – Андрющенко

По его словам, активно проводятся внезапные выборочные проверки граждан, посещения на дому потенциально недовольных, а также началась очередная волна обысков по адресам публичных лиц дооккупационного периода.
"Новый гауляйтер якут-оленевод (Дмитрий Бердников из Якутии, назначенный РФ новым "мэром" Мариуполя. – "ГОРДОН") на совещании "доказал" четкую внутреннюю позицию: если кому-то не нравится – привлечение к уголовной ответственности за экстремизм. Все просто. Чем-то недовольны? Тогда они идут к вам…" – написал Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.