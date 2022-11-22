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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе в разы увеличилось количество оккупантских патрулей, проверки ужесточены – Андрющенко

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Оккупанты устраивают проверки жителям Мариуполя
Оккупанты устраивают проверки жителям Мариуполя
Фото: EPA

В оккупированном Мариуполе Донецкой области началось усиленное патрулирование оккупантами. Количество патрулей выросло в несколько раз, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 22 ноября в Telegram.

По его словам, активно проводятся внезапные выборочные проверки граждан, посещения на дому потенциально недовольных, а также началась очередная волна обысков по адресам публичных лиц дооккупационного периода.

"Новый гауляйтер якут-оленевод (Дмитрий Бердников из Якутии, назначенный РФ новым "мэром" Мариуполя. – "ГОРДОН") на совещании "доказал" четкую внутреннюю позицию: если кому-то не нравится – привлечение к уголовной ответственности за экстремизм. Все просто. Чем-то недовольны? Тогда они идут к вам…" – написал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, патрулирование, война России против Украины, проверки, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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