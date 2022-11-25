Российские СМИ сообщили о взрыве автомобиля возле оккупационной "администрации" в Мариуполе

"Взрыв автомобиля произошел вечером 24 ноября возле здания администрации Мариуполя", – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, в результате взрыва погиб один человек.

Украинская сторона информацию об инциденте не предоставляла.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.