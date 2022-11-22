В Мариуполе от обстрелов России пострадали 2257 многоквартирных домов

По информации горсовета, в общем уничтожено более 50% многоэтажек, то есть 1356 домов. Также более 38 тыс. частных домов имеют разные повреждения, из них более 11 тыс. разрушены более чем на 40% или уничтожены.
Кроме того, оккупанты быстро сносят дома, чтобы меньше были видны следы их "освобождения", заявили в горсовете.
"Была у вас собственность в Мариуполе – теперь ее нет. Жилье получают "свои" и российские гастролеры. А тем временем обычные жители города остаются мерзнуть в квартирах без окон и отопления", – говорится в сообщении.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
15 ноября Мариупольский городской совет сообщил, что оккупанты разрушили более 50 тыс. квартир в Мариуполе.
18 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты собираются полностью снести в Мариуполе почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к заводу "Азовсталь".