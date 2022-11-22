В Мариуполе от обстрелов России пострадали 2257 многоквартирных домов

По информации горсовета, в общем уничтожено более 50% многоэтажек, то есть 1356 домов. Также более 38 тыс. частных домов имеют разные повреждения, из них более 11 тыс. разрушены более чем на 40% или уничтожены.

Кроме того, оккупанты быстро сносят дома, чтобы меньше были видны следы их "освобождения", заявили в горсовете.

"Была у вас собственность в Мариуполе – теперь ее нет. Жилье получают "свои" и российские гастролеры. А тем временем обычные жители города остаются мерзнуть в квартирах без окон и отопления", – говорится в сообщении.