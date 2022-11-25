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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Учитывая преимущество". Уоллес посоветовал ВСУ не останавливать наступление зимой

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Уоллес считает, что зимой ВСУ нужно реализовать преимущество в подготовке и оснащении над оккупантами
Уоллес считает, что зимой ВСУ нужно реализовать преимущество в подготовке и оснащении над оккупантами
Фото: EPA

Вооруженным силам Украины необходимо продолжать наступление зимой, чтобы воспользоваться своими преимуществами, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом он заявил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.

Уоллес считает, что в связи с преимуществом, которое украинские силы обороны имеют в подготовке и оснащении, а также учитывая высокое качество украинских военнослужащих против деморализованных, плохо обученных и плохо оснащенных россиян, Украине необходимо сохранить динамику наступления в течение зимы.

Министр обороны Великобритании сказал The Daily Beast, что это был совет, который он дал бы своим украинским коллегам, с которыми разговаривает "почти еженедельно". Он похвалил украинцев за то, что они "шокировали мир", продемонстрировав собственное мужество и навыки,

Уоллес также подчеркнул, что украинские военные обеспечены зимней формой.

"У них есть 300 тыс. единиц зимних боевых комплектов от международного сообщества – это крайне необходимо для любого зимнего наступления", – добавил он.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются. Наибольшие потери Россия в последние дни несет на этих двух, а также на лиманском направлении.

По состоянию на 22 ноября Вооруженные силы Украины деоккупировали 1886 населенных пунктов, сообщал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Президент Украины Владимир Зеленский 22 ноября заявил, что Украине еще предстоит освободить и восстановить около 2 тыс. городов и сел.

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