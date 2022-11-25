"Учитывая преимущество". Уоллес посоветовал ВСУ не останавливать наступление зимой

Уоллес считает, что зимой ВСУ нужно реализовать преимущество в подготовке и оснащении над оккупантами Фото: EPA

Уоллес считает, что в связи с преимуществом, которое украинские силы обороны имеют в подготовке и оснащении, а также учитывая высокое качество украинских военнослужащих против деморализованных, плохо обученных и плохо оснащенных россиян, Украине необходимо сохранить динамику наступления в течение зимы.

Министр обороны Великобритании сказал The Daily Beast, что это был совет, который он дал бы своим украинским коллегам, с которыми разговаривает "почти еженедельно". Он похвалил украинцев за то, что они "шокировали мир", продемонстрировав собственное мужество и навыки,

Уоллес также подчеркнул, что украинские военные обеспечены зимней формой.

"У них есть 300 тыс. единиц зимних боевых комплектов от международного сообщества – это крайне необходимо для любого зимнего наступления", – добавил он.