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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Нам еще предстоит освободить и восстановить около 2 тыс. городов и сел. Десятки из них разрушены Россией полностью, как Мариуполь и Волноваха

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Зеленский: Херсон всегда был мирным и спокойным южным городом. Теперь нам придется потратить годы, чтобы залечить его раны после российской оккупации
Зеленский: Херсон всегда был мирным и спокойным южным городом. Теперь нам придется потратить годы, чтобы залечить его раны после российской оккупации
Фото: president.gov.ua

После начала полномасштабного вторжения России в Украину под российской оккупацией оказалось более 3,7 тыс. городов и сел в 10 областях Украины, 1,8 тыс. силы обороны уже освободили от оккупантов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, обращаясь к участникам 104-го Конгресса мэров и глав муниципалитетов Франции, текст речи приводит его пресс-служба. 

"Российская война ударила по всей территории Украины, но оккупантам временно удалось захватить часть территории 10 наших областей. Что такое 10 областей Украины? Это более 11 тыс. населенных пунктов. Из этих 11 тыс.– только представьте – общее количество попавших под оккупацию городов и сел Украины – более 3,7 тыс. Это и большие города, и маленькие городки. И древние крепкие поселки, и села всего-навсего на несколько домов. Это очень разная жизнь. Была. Но сейчас мы видим во всех этих населенных пунктах одно – полное отсутствие каких-либо возможностей нормально и свободно жить", – сказал он. 

Последствия оккупации в освобожденных населенных пунктах очень похожи, подчеркнул Зеленский: "Все, что российские солдаты успели заминировать, они заминировали, все, что оккупанты успели ограбить, они ограбили".

Сотни тысяч домов, тысячи социальных объектов по всей Украине разрушены или повреждены в результате обстрелов, продолжил Зеленский. 

Он рассказал представителям местных властей Франции о Херсоне, подчеркнув, что город стал домом для многих крымчан, покинувших полуостров после оккупации Россией Крыма в 2014 году. 

"Российская армия оккупировала Херсон весной этого года. 11 ноября началось освобождение города. Что мы увидели в нем? Из 300 тыс. жителей в Херсоне ранее остались в городе около 100 тыс. У них ничего не было. Не было электричества и связи. Не было воды. Лишь после нашего возвращения в городе заработали аптеки. Возобновляем работу медицинской сферы, предоставление социальных услуг. Российские военные не просто грабили людей, вывозя все ценное... Они выломали или уничтожили все оборудование, которое могло бы работать для возвращения людям связи и снабжения, например, тепла зимой. Они заминировали административные здания, и некоторые из них приходится просто взрывать, потому что их невозможно разминировать, не рискуя жизнью саперов. Херсон всегда был мирным и спокойным южным городом. Теперь нам придется потратить годы, чтобы залечить его раны после российской оккупации. В целом же городов и сел, которые нам еще предстоит освободить и восстановить, еще около 2 тыс. Минимум десятки из них разрушены ударами российской армии полностью, как Мариуполь или Волноваха", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

20 ноября идет 272-й день полномасштабной войны России против Украины. При этом изначально, данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Херсон, Франция, оккупация, Мариуполь, электричество, Волноваха, Владимир Зеленский, обстрелы, разрушения, население, российские военные, контрнаступление
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