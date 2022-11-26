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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Состоялся очередной обмен пленными с РФ, Украина вернула 12 человек, в том числе гражданских – Ермак

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За последнюю неделю состоялось три обмена, Украина вернула 98 человек
За последнюю неделю состоялось три обмена, Украина вернула 98 человек
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными, сообщил 26 ноября в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Нам удалось освободить 12 наших людей. Среди них четыре бойца Военно-морских сил, двое нацгвардейцев, пограничников, один из территориальной обороны, а также трое гражданских – супруги и мужчина, который считался пропавшим без вести. Среди военных – два офицера, а также семь рядовых и сержантов. Домой едут воины, которые защищали Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный", – проинформировал он. 

Всего за последнюю неделю Украине удалось освободить из российского плена 98 человек, сообщил Ермак. 

"Работаем над освобождением всех наших людей", – добавил он. 

Это третий обмен за неделю, о котором сообщалось публично. Предыдущие состоялись 23-го и 24 ноября

Контекст:

По состоянию на 27 октября, между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, пленные, ЧАЭС, обмен пленными, Андрей Ермак, остров Змеиный
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