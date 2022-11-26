Состоялся очередной обмен пленными с РФ, Украина вернула 12 человек, в том числе гражданских – Ермак

"Нам удалось освободить 12 наших людей. Среди них четыре бойца Военно-морских сил, двое нацгвардейцев, пограничников, один из территориальной обороны, а также трое гражданских – супруги и мужчина, который считался пропавшим без вести. Среди военных – два офицера, а также семь рядовых и сержантов. Домой едут воины, которые защищали Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный", – проинформировал он.
Всего за последнюю неделю Украине удалось освободить из российского плена 98 человек, сообщил Ермак.
"Работаем над освобождением всех наших людей", – добавил он.
Это третий обмен за неделю, о котором сообщалось публично. Предыдущие состоялись 23-го и 24 ноября.
По состоянию на 27 октября, между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".