Украина вернула из плена РФ трех морских пехотинцев – ВМС DСУ

"Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Освобожденным военнослужащим оказали первую медицинскую, психологическую помощь. Военно-морские Силы Украины еще раз доказывает, что лозунг "Своих не оставляем" для нас не просто слова", – сообщили в ВМС.
Когда именно морпехи вернулись из плена, не уточняется.
Между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Последний обмен состоялся 11 ноября, Украина вернула 45 человек.