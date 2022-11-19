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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула из плена РФ трех морских пехотинцев – ВМС DСУ

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Когда именно вернулись из плена военнослужащие, не сообщается
Когда именно вернулись из плена военнослужащие, не сообщается
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Украина вернула из российского плена трех военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом пресс-служба ВМС ВСУ проинформировала в Facebook.

"Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Освобожденным военнослужащим оказали первую медицинскую, психологическую помощь. Военно-морские Силы Украины еще раз доказывает, что лозунг "Своих не оставляем" для нас не просто слова", – сообщили в ВМС. 

Когда именно морпехи вернулись из плена, не уточняется.  

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid0PrKJfYqpgTE9nFgikraCCeAgH6XAthEYUzhWLctgMMzvnvUJyCjDq49uVx9SFgbel

Контекст:

Между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Последний обмен состоялся 11 ноября, Украина вернула 45 человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ВМС Украины, пленные, военнослужащий, обмен пленными
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