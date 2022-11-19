Украина вернула из плена РФ трех морских пехотинцев – ВМС DСУ

Когда именно вернулись из плена военнослужащие, не сообщается Фото: ВМС ЗС України / Facebook

"Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Освобожденным военнослужащим оказали первую медицинскую, психологическую помощь. Военно-морские Силы Украины еще раз доказывает, что лозунг "Своих не оставляем" для нас не просто слова", – сообщили в ВМС.

Когда именно морпехи вернулись из плена, не уточняется.