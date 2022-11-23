В результате очередного обмена пленными Украина вернула 36 человек – ОП

"Среди освобожденных – ребята, защищавшие Мариуполь, которые были на "Азовстали", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения", – написал Ермак.
По его информации, в рамках этого обмена домой вернулись 22 нацгвардейца, восемь пограничников, четыре бойца ВМС, один военнослужащий ВСУ.
У освобожденного гражданского ампутирована нога, отметил глава ОП.
"Нам удается возвращать домой тех, кто провел в плену восемь месяцев войны. В городе Славутич есть билборд, на котором написано, что защитников ЧАЭС ждут дома. Они возвращаются – и не только они", – подчеркнул Ермак.
Между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Предыдущий обмен, о котором сообщалось публично, состоялся 11 ноября, Украина вернула 45 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".