В результате очередного обмена пленными Украина вернула 36 человек – ОП

"Среди освобожденных – ребята, защищавшие Мариуполь, которые были на "Азовстали", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения", – написал Ермак.

По его информации, в рамках этого обмена домой вернулись 22 нацгвардейца, восемь пограничников, четыре бойца ВМС, один военнослужащий ВСУ.

У освобожденного гражданского ампутирована нога, отметил глава ОП.

"Нам удается возвращать домой тех, кто провел в плену восемь месяцев войны. В городе Славутич есть билборд, на котором написано, что защитников ЧАЭС ждут дома. Они возвращаются – и не только они", – подчеркнул Ермак.