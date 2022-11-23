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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате очередного обмена пленными Украина вернула 36 человек – ОП

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Домой после российского плена вернулись 36 человек
Домой после российского плена вернулись 36 человек
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

РФ и Украина провели очередной обмен пленными, Украина вернула 36 человек – одного гражданского и 35 военных. Об этом сообщил в Telegram 23 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Среди освобожденных – ребята, защищавшие Мариуполь, которые были на "Азовстали", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения", – написал Ермак.

По его информации, в рамках этого обмена домой вернулись 22 нацгвардейца, восемь пограничников, четыре бойца ВМС, один военнослужащий ВСУ.

У освобожденного гражданского ампутирована нога, отметил глава ОП.

"Нам удается возвращать домой тех, кто провел в плену восемь месяцев войны. В городе Славутич есть билборд, на котором написано, что защитников ЧАЭС ждут дома. Они возвращаются – и не только они", – подчеркнул Ермак. 

Контекст:

Между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Предыдущий обмен, о котором сообщалось публично, состоялся 11 ноября, Украина вернула 45 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Национальная гвардия, ВМС Украины, пограничники, Азовсталь, пленные, ВСУ, ЧАЭС, война России против Украины, обмен пленными, Андрей Ермак
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