Состоялся очередной обмен пленными, Украина вернула 50 воинов, среди них защитники Змеиного и "Азовстали" – Ермак

"Сегодня удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 ребят из Военно-морских сил, 10 бойцов Вооруженных сил Украины, шесть – из Госпогранслужбы, двое из территориальной обороны. Среди них два офицера и 48 рядовых и сержантов. Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы с "Азовстали", а также 15 пленных с ЧАЭС и семь с острова Змеиный", – написал он.

Работа по освобождению украинцев из плена продолжается, добавил Ермак.

ТАСС, ссылаясь на минобороны РФ, пишет, что Россия в ходе обмена забрала тоже 50 человек.