Состоялся очередной обмен пленными, Украина вернула 50 воинов, среди них защитники Змеиного и "Азовстали" – Ермак

"Сегодня удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 ребят из Военно-морских сил, 10 бойцов Вооруженных сил Украины, шесть – из Госпогранслужбы, двое из территориальной обороны. Среди них два офицера и 48 рядовых и сержантов. Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы с "Азовстали", а также 15 пленных с ЧАЭС и семь с острова Змеиный", – написал он.
Работа по освобождению украинцев из плена продолжается, добавил Ермак.
ТАСС, ссылаясь на минобороны РФ, пишет, что Россия в ходе обмена забрала тоже 50 человек.
Между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Предыдущий обмен, о котором сообщалось публично, состоялся 23 ноября, Украина вернула 36 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".