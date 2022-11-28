В течение последних суток оккупанты больше 50 раз били ракетами и артиллерией по мирным объектам и позициям ВСУ – Генштаб

На лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях россияне пытаются наступать, на запорожском, криворожском и херсонском – находятся в позиционной обороне Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

Удары зафиксированы в Разумовке Запорожской области и в Мусеевке Днепропетровской. Также оккупанты совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ.

В воскресенье силы обороны отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.

На северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка и Галагановка Черниговской области и Вольная Слобода Сумской области. На слобожанском направлении под огнем были Стрелечье, Старица, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области. На Купянском – Бологовка, Каменка, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крахмальное и Берестово Харьковской области.

На лиманском, а также бахмутском и авдеевском направленииях россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. На запорожском – ведут оборону. На криворожском и херсонском направлениях оккупанты также находятся в позиционной обороне. При этом не прекращаются артиллерийские обстрелы врагом подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности – города Херсон, говорится в сообщении.