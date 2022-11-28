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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В течение последних суток оккупанты больше 50 раз били ракетами и артиллерией по мирным объектам и позициям ВСУ – Генштаб

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На лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях россияне пытаются наступать, на запорожском, криворожском и херсонском находятся в позиционной обороне
На лиманском,  бахмутском и авдеевском направлениях россияне пытаются наступать, на запорожском, криворожском и херсонском – находятся в позиционной обороне
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

За последние сутки российская армия совершила четыре ракетные атаки по гражданским объектам в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 28 ноября в Facebook.

Удары зафиксированы в Разумовке Запорожской области и в Мусеевке Днепропетровской. Также оккупанты совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ.

В воскресенье силы обороны отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. 

На северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка и Галагановка Черниговской области и Вольная Слобода Сумской области. На слобожанском направлении под огнем были Стрелечье, Старица, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области. На Купянском – Бологовка, Каменка, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крахмальное и Берестово Харьковской области.

На лиманском, а также бахмутском и авдеевском направленииях россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. На запорожском – ведут оборону. На криворожском и херсонском направлениях оккупанты также находятся в позиционной обороне. При этом не прекращаются артиллерийские обстрелы врагом подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности – города Херсон, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VaD8m4Fxe1FRw6cMMqA3am42qcfyrAAkZ52iLNdTJzhvJ3PQapBcr81FixE4s2oql

Контекст:

По данным Генштаба на утро 27 ноября, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 87 310 военных.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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