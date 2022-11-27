В районе Сватово украинская армия поразила объект, на котором было 70 оккупантов – Генштаб ВСУ

"Местные больницы Счастьинского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября".

"Там находились около 70 военнослужащих противника. Число раненых и погибших оккупантов уточняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, за последний период подразделения ракетных войск и артиллерии украинской армии поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей.

С 24 февраля по 27 ноября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине уничтожено около 87 310 российских захватчиков.