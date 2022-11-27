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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В районе Сватово украинская армия поразила объект, на котором было 70 оккупантов – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, в Украине за девять месяцев уничтожено более 87 тыс. оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, в Украине за девять месяцев уничтожено более 87 тыс. оккупантов
Фото: ЕРА

На Донбассе российские оккупанты несут потери в войне против Украины. Об этом проинформировал 27 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Местные больницы Счастьинского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября".

"Там находились около 70 военнослужащих противника. Число раненых и погибших оккупантов уточняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, за последний период подразделения ракетных войск и артиллерии украинской армии поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0vZyWxhGJBFWMVfdyTfjMaiLmM568qEfys2yuhzpidChw3sU2n9bCBSTiAjstD17el

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей.

С 24 февраля по 27 ноября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине уничтожено около 87 310 российских захватчиков.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: медицина, Луганская область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, Сватово, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, больницы, погибшие, российские оккупанты
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