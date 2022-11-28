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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за минувшие сутки уничтожили 590 российских оккупантов – Генштаб

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Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину составляют около 87 900 военных
Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину составляют около 87 900 военных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину составляют около 87 900 военных. Об этом 28 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 590 оккупантов.

Другие потери противника составляют:

  • танки – 2908 (+3);
  • боевые бронированные машины – 5861 (+5);
  • артиллерийские системы – 1899 (+2);
  • РСЗО – 395;
  • средства ПВО – 209;
  • самолеты – 278;
  • вертолеты – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555;
  • крылатые ракеты – 531;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4416 (+4);
  • специальная техника – 163.

Данные уточняются, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0338a811FoxLB62YxERMejUpjNdJukgrCAkJCCB7Fa3ejhBUH1528s9tdX9AYNW7AZl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, контрнаступление
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