ВСУ освободят Кинбурнскую косу и оттуда продолжат контрнаступление на Херсонщине – ISW

Аналитики приходят к выводу, что в РФ воспринимают перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу и не верят в возможность сохранить за собой полностью эту часть суши.
"Вероятнее всего, россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться от наступления на территории, непосредственно окружающей соединение Косы с материковой частью области", – предполагают военные эксперты.
Анализируя российскую систему укреплений, в институте указывают на то, что она предусматривает резервные позиции, рассчитывая на то, что если одна линия обороны падет, то остальные останутся
"Оборона вблизи Косы свидетельствует о том, что российские войска озадачены тем, что украинские силы могут закрепиться на Косе или вблизи нее и использовать ее в качестве базы для наступления с запада", – говорится в сообщении (ISW).
12 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что украинские защитники имеют "много вопросов" к оккупантам, которые остаются на Кинбурнской косе. Контроль Украины над косой, по словам Гуменюк, позволит обезопасить "зерновой коридор" из порта Николаева.
По информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области, расположенную на правом берегу Днепра.
15 ноября Гуменюк заявила, что зима вряд ли сможет остановить наступление ВСУ на юге Украины.