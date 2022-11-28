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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободят Кинбурнскую косу и оттуда продолжат контрнаступление на Херсонщине – ISW

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ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, кроме Кинбурнской косы
ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, кроме Кинбурнской косы
Фото: кинбурнская коса / Facebook

Состояние укреплений армии России на Кинбурнской косе в Николаевской области и вокруг нее указывает на то, что оккупанты не планируют долго удерживать там позиции. Об этом 27 ноября сообщает в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW).

Аналитики приходят к выводу, что в РФ воспринимают перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу и не верят в возможность сохранить за собой полностью эту часть суши.

"Вероятнее всего, россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться от наступления на территории, непосредственно окружающей соединение Косы с материковой частью области", – предполагают военные эксперты.

Анализируя российскую систему укреплений, в институте указывают на то, что она предусматривает резервные позиции, рассчитывая на то, что если одна линия обороны падет, то остальные останутся

"Оборона вблизи Косы свидетельствует о том, что российские войска озадачены тем, что украинские силы могут закрепиться на Косе или вблизи нее и использовать ее в качестве базы для наступления с запада",  – говорится в сообщении (ISW).

Контекст:

12 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что украинские защитники имеют "много вопросов" к оккупантам, которые остаются на Кинбурнской косе. Контроль Украины над косой, по словам Гуменюк, позволит обезопасить "зерновой коридор" из порта Николаева.

По информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области, расположенную на правом берегу Днепра.

15 ноября Гуменюк заявила, что зима вряд ли сможет остановить наступление ВСУ на юге Украины.

Теги: Херсонская область, Николаевская область, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, ISW
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