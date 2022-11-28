ВСУ освободят Кинбурнскую косу и оттуда продолжат контрнаступление на Херсонщине – ISW

Аналитики приходят к выводу, что в РФ воспринимают перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу и не верят в возможность сохранить за собой полностью эту часть суши.

"Вероятнее всего, россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться от наступления на территории, непосредственно окружающей соединение Косы с материковой частью области", – предполагают военные эксперты.

Анализируя российскую систему укреплений, в институте указывают на то, что она предусматривает резервные позиции, рассчитывая на то, что если одна линия обороны падет, то остальные останутся

"Оборона вблизи Косы свидетельствует о том, что российские войска озадачены тем, что украинские силы могут закрепиться на Косе или вблизи нее и использовать ее в качестве базы для наступления с запада", – говорится в сообщении (ISW).