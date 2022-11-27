Бывший офицер КГБ Попов: Путин показал, что конченый безумец. Захватить одну из крупнейших европейских стран с 40-миллионным населением и удержать ее невозможно. Это какие силы нужны?

"Чтобы начать эту войну, нужно было просто выжить из ума, по моему глубокому убеждению. Ну, прежде всего не было для этого оснований ни у Путина, ни у России. И без того, так сказать, беззастенчиво захватили Крым и восток Украины. Это прежде всего, на мой взгляд, имперские путинские амбиции", – сказал Попов.

По мнению бывшего офицера КГБ, Россия была не готова к такому нападению. Он напомнил, что вначале российские войска двинулись по направлению к Киеву, но, получив там отпор, изменили намерения.

"Самые настоящие шарахания. То есть четкой программы действий по этой агрессии не было. И не было расчета на то, что Украина окажет такой решительный и мужественный отпор. Безусловно, был расчет на слабость Украины как таковой – и экономики, и армии, – как представлялось российскому руководству, в частности самому Путину. И поэтому, так сказать, все это безумие и началось", – отметил Попов.

Он подчеркнул, что сейчас Украина одерживает победу и, безусловно, победит.

Попов напомнил, что при наступлении, как правило, наступающая сторона должна иметь перевес по всем показателям, начиная с живой силы, минимум в три раза, а на момент вторжения России в Украину у войск обеих сторон "примерно был паритет".

"И захватить одну из крупнейших европейских стран с 40-миллионным населением... Более того, даже если представить, что этот захват оказался удачным, удержать эту территорию под своим влиянием попросту невозможно. Это какие силы нужны... Это просто выжить нужно было из ума, что Путин и сделал. Он показал, что он конченый безумец. По-другому никак его не назвать", – сказал Попов.

Он подчеркнул, что Путин не считается с человеческими жертвами ни Украины, ни России.

"И экономика России идет абсолютно down, то есть она рушится. И это отражается на судьбах его страны – путинской. И в итоге его сметут попросту. Сметут и проклянут – как украинский народ, так и проживающий на территории России – на века долгие", – прогнозирует эксперт.

Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер". Полный текст интервью

ВИДЕО