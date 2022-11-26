"Матерями" воюющих в Украине оккупантов, с которыми встречался Путин, оказались чиновницы и депутаты от "Единой России" – СМИ

В ходе встречи Путин сравнил гибель россиян в Украине со смертями в РФ от алкоголя и в ДТП Фото: ЕРА

В частности, по информации журналистов, о проблемах солдат Путину рассказывала московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева.

Еще одна собеседница – глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова, которая в 2016 году баллотировалась в Госдуму РФ по спискам путинской "Единой России", но не прошла в парламент.

Надежда Узунова в 2019 году была советником по внутренней политике главы Хакасии, а сейчас отвечает за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных.

Скриншот: Джокер / Telegram

Сбором гумпомощи для мобилизованных оккупантов занимается и член общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова.

На встрече с Путиным также присутствовала чиновница из Тывы – начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол.

Скриншот: Джокер / Telegram

Слева от президента РФ сидела режиссер Олеся Шигина, которая снимает "православное патриотическое кино".

Скриншот: Джокер / Telegram

Справа от него в черном платке сидела Жарадат Агуева, представительница чеченской "аристократии". Как отмечают журналисты, ее сыновья – высокопоставленные силовики, командир батальона "Запад-Ахмат" Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев. Оба воюют в Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно называл Рустама Агуева "братом".

Фото: ЕРА