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Путин "поучаствовал" в спуске атомных ледоколов, не выходя из кабинета

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Путин принимал участие в церемониях по видеосвязи
Путин принимал участие в церемониях по видеосвязи
Скриншот: ТАСС / Telegram

Президент России Владимир Путин принял участие в церемониях поднятия флага РФ на атомном ледоколе "Урал" и спуске на воду атомного ледокола "Якутия", при этом он находился в кабинете и "участвовал" по видеосвязи. Видео опубликовало RT.

По видеосвязи Путин наблюдал за спуском "Урала". Он поднялся с кресла, когда начал звучать гимн РФ во время поднятия флага.

Также агентство ТАСС опубликовало видео, как Путин смотрел на спуск ледокола "Якутия", строившегося на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, по телевизору. 

"Спуск разрешаю. Приступайте", – сказал он перед спуском.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

21 сентября Путин на фоне бегства российский войск в Харьковской области объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что растущие проблемы РФ оставили ее президенту мало вариантов действий, что делает его потенциально более опасным и безрассудным.

Теги: Россия, Владимир Путин, корабли, церемония
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