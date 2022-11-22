Путин "поучаствовал" в спуске атомных ледоколов, не выходя из кабинета

По видеосвязи Путин наблюдал за спуском "Урала". Он поднялся с кресла, когда начал звучать гимн РФ во время поднятия флага.

Также агентство ТАСС опубликовало видео, как Путин смотрел на спуск ледокола "Якутия", строившегося на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, по телевизору.

"Спуск разрешаю. Приступайте", – сказал он перед спуском.