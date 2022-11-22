Сенатор США о войне РФ против Украины: Путин уже проиграл. Он пока еще не нашел, как ему выйти из всего этого

Такое мнение в интервью "Европейской правде", опубликованном 21 ноября, высказал глава республиканского крыла комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш.
"Я действительно так считаю… То, что вы делаете, – невероятно впечатляюще, и это уже потрясло весь мир. И это сейчас ключевое: Путин уже проиграл. Хотя он пока еще не нашел, как ему выйти из всего этого, он еще будет искать этот выход", – считает американский сенатор.
По словам Риша, военные действия еще некоторое время будут продолжаться.
"Мы постоянно говорим с… [украинскими] военными о том, какое оружие им нужно для… [победы], и на первых позициях они называют все, что поможет контролировать воздушное пространство, например, системы противовоздушной обороны. Сейчас мы достигли большого успеха в этом, но можем делать еще больше, – подчеркнул сенатор США. – Контроль воздуха – это цель, которой необходимо достичь, чтобы победить россиян. Потому что каждый раз, когда вы сходитесь с ними в бою на земле, вы их побеждаете".
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.