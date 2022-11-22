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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сенатор США о войне РФ против Украины: Путин уже проиграл. Он пока еще не нашел, как ему выйти из всего этого

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Путин (на фото) еще будет искать выход в войне против Украины, считает Риш
Путин (на фото) еще будет искать выход в войне против Украины, считает Риш
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин никогда не достигнет своей цели в войне против Украины, потому что украинцы будут биться насмерть, чтобы РФ не смогла оккупировать страну.

Такое мнение в интервью "Европейской правде", опубликованном 21 ноября, высказал глава республиканского крыла комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш.

"Я действительно так считаю… То, что вы делаете, – невероятно впечатляюще, и это уже потрясло весь мир. И это сейчас ключевое: Путин уже проиграл. Хотя он пока еще не нашел, как ему выйти из всего этого, он еще будет искать этот выход", – считает американский сенатор.

По словам Риша, военные действия еще некоторое время будут продолжаться.

"Мы постоянно говорим с… [украинскими] военными о том, какое оружие им нужно для… [победы], и на первых позициях они называют все, что поможет контролировать воздушное пространство, например, системы противовоздушной обороны. Сейчас мы достигли большого успеха в этом, но можем делать еще больше, – подчеркнул сенатор США. – Контроль воздуха – это цель, которой необходимо достичь, чтобы победить россиян. Потому что каждый раз, когда вы сходитесь с ними в бою на земле, вы их побеждаете".

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, воздушное пространство, Сенат США, воздух, украинцы, война России против Украины, президент, сенатор, интервью, Джим Риш
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