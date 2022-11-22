Шустер: Если возникнет какое-то движение против Путина, Нацгвардия не справится и понадобится Пригожин

Шустер отметил как важное событие появление в соцсетях ролика, который увидели миллионы: видео казни вагнеровца Евгения Нужина.

"То есть это вагнеровец, который заключенный, который отсиживал срок в колонии, который пошел на войну в Украину, который сдался в плен. И в итоге он стал одним из людей... То есть он был обменян и казнен. Его казнили очень жестоко. То есть осудили и казнили. Не государство, не суд, а это сделал господин Пригожин лично вместе со своими сообщниками", – отметил он.

По мнению телеведущего, это еще раз говорит о том, что Россия как государство – "это настоящий фэйл-стейт, то есть это несостоявшееся государство".

"Правосудие" осуществляется вот таким образом. Я уже опускаю все моменты: обмена, не обмена... Это имеет значение, я не отрицаю, но я говорю о самом факте исполнения наказания. И даже не фактор жестокости, а что... это произошло и это стало публичным", – отметил он.

Бацман отметила, что "это не первая такая казнь", убить человека ударом кувалды по голове – "фирменный почерк" ЧВК "Вагнер", просто об этом до случая с Нужиным так широко не говорили. По данным юристов, которых она процитировала, такие казни практикуются вагнеровцами на протяжении многих лет.

"И что интересно с Пригожиным: в сеть попала якобы беседа Пригожина с [главой Следственного комитета РФ Александром] Бастрыкиным, которая состоялась после того, как в сеть слили это видео. Ну специально слили, собственно говоря. Пригожин не стесняясь об этом фактически говорит. Так вот Бастрыкин там сказал Пригожину типа... Не то что он ему предъявил претензию, что они этот ужас творят, а он его спросил: "А чего это типа попало в публичный доступ?" Зачем, мол, так. На что Пригожин послал его, бросил трубку и сказал: "Не звони сюда больше", – рассказала Бацман.

Шустер отметил, что слышал о таком разговоре, и сделал оговорку, что "это может быть так, это может быть не так".

"Но то, что отношение Пригожина сегодня к самому себе и к власти – оно такое, в этом нет никакого сомнения. Потому что он это показывает. Он это показывает, выступая перед зэками, или он это показывает этой публичной казнью. То есть Пригожин занял очень четкую позицию. Явно его поддерживает Путин. Потому что без поддержки Путина этого бы не могло быть в данный момент", – убежден телеведущий.

Он акцентировал, что речь идет именно о настоящем моменте.

"Когда Путин совершенно ослабнет: будь, там, физически, политически – не имеет значения, – тогда уже Пригожин может выйти как самостоятельный игрок на арену и попытаться захватить свое пространство. Во что я не очень верю, но это возможно, это реально. Мы же не верили... То есть люди в том же 1917 году – они же не верили, что так возьмут большевики – и придут. Просто так возьмут и захватят власть в один прекрасный день. Вот [один из вождей Октябрьской революции 1917 года Лев] Троцкий решит – и все: и у [лидера большевиков Владимира] Ленина даже выхода не будет. Вот так произойдет", – спрогнозировал телеведущий.

По мнению Шустера, Пригожин, конечно, "в пятки не годится лидерам большевиков", но тем не менее "у него сегодня такая роль, такая сила, такая власть", потому что Путин ему развязывает руки.

"Зачем Путин это делает? Вот это реально настоящая загадка", – добавил он.

Шустер признался, что ему очень сложно объяснить, зачем Путин поддерживает такую линию поведения создателя ЧВК "Вагнер".

"Я слушаю людей, которые пытаются это в какие-то логические рамки все же уместить. То вот это месть генералам... Но какая-то очень своеобразная месть генералам. А чего им так уже и мстить – этим генералам? Они что, проиграли войну? Так бог ты мой, ты – президент – ее затеял, ты все это начал, ты в какой-то момент даже, говорят, планировал у карты, стрелочки рисовал куда надо и куда не надо, ты сказал "ни шагу назад" по Херсону, ты надеялся на парад на Крещатике, ты все придумал... И при чем тут, в конце концов, генералы?" – недоумевает он.

Телеведущий подчеркнул, что у Путина может быть иная логика.

"Путин может думать совсем иначе. Но сказать, что я вот сейчас выставляю Пригожина как инструмент: "Вот эта кувалда у меня в руках – и я бью по головам генералов этой кувалдой Пригожина", – как-то меня не сильно это убеждает", – сказал он.

Шустер высказал предположение, что Путин радикализирует ситуацию в России.

"И [Путин] понимает, что рано или поздно – и скорее рано, чем поздно – этот инструмент: "Пригожин" – придется использовать против своих граждан в том числе. Вот Пригожин ему понадобится. Как Рошфор был нужен кардиналу в "Трех мушкетерах", если хотите. Понимаете? Он в этой роли", – допустил он.

Бацман привела свидетельство российского правозащитника Владимира Осечкина, который в одном из интервью недавно сказал, что, по его информации, Пригожин всех своих вагнеровцев – особенно новых, которых он набирает по тюрьмам и колониям, – пропускает через детектор лжи, где основным вопросом идет: "Готовы ли вы открыть стрельбу на поражение в центре Москвы?"

"То есть о чем это может говорить? О том, что Пригожин или планирует переворот, или планирует, наоборот, защиту Путина от тех, кто придет его сносить?" – спросила она.

Телеведущий ответил, что склоняется ко второму варианту – защита Путина.

"Потому что – еще раз возвращаясь к теме переворота – это сложно. Это надо договориться с главами регионов, получить поддержку как минимум большинства из них... Это как ГКЧП. Понимаете? ГКЧП вышли на пресс-конференцию, и внезапно у [экс-вице-президента СССР Геннадия] Янаева – кто помнит такого деятеля из наших слушателей и зрителей? – вот у него руки тряслись на пресс-конференции. То есть переворот – сложная вещь. Я думаю, скорее, это если вдруг что-то возникнет: какое-то движение где-нибудь против Путина – я думаю, что Нацгвардия с этим не справится, что Пригожин более надежный", – заключил Шустер.

13 ноября российские Telegram-каналы опубликовали видео убийства Евгения Нужина – вагнеровца, который, как он сам рассказывал, был завербован в одной из российских колоний. В сентябре он попал в плен ВСУ и дал интервью украинским журналистам. Нужин вернулся в Россию в рамках обмена, на который согласился добровольно, сообщили в Офисе президента Украины.

Участники созданной Пригожиным ЧВК "Вагнер" совершили внесудебные казни не менее 40 человек, воевавших в ее рядах. Об этом основательница правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 16 ноября в интервью изданию "Можем объяснить".

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