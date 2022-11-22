"Первый канал" РФ в титрах сюжета написал, что отец Путина погиб за 10 лет до его рождения

В сюжете бегущей строкой было указано: "Об этом заявлял и президент Владимир Путин, чей отец погиб на Невском пятачке, прорывая вражеское кольцо".

Невский пятачок – условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки, удерживаемого советскими войсками с 19 сентября 1941 года по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 года по 17 февраля 1943 года в ходе битвы за Ленинград. На нем погибло не менее 50 тыс. советских солдат.

Таким образом, Владимир Путин-старший должен был, по версии "Первого канала", погибнуть за 9–10 лет до рождения сына. В действительности он воевал на Невском пятачке, был ранен и впоследствии дожил до 1999 года.