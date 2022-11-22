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"Первый канал" РФ в титрах сюжета написал, что отец Путина погиб за 10 лет до его рождения

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Путин родился в 1952 году
Путин родился в 1952 году
Фото: EPA

В новостях российского "Первого канала" вышел сюжет, в котором, помимо прочего, утверждается, что отец президента РФ Владимира Путина погиб во время Второй мировой войны, хотя сам президент РФ родился в 1952 году. Внимание на это первыми обратили 21 ноября журналисты издания Sota.

В сюжете бегущей строкой было указано: "Об этом заявлял и президент Владимир Путин, чей отец погиб на Невском пятачке, прорывая вражеское кольцо".

Невский пятачок – условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки, удерживаемого советскими войсками с 19 сентября 1941 года по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 года по 17 февраля 1943 года в ходе битвы за Ленинград. На нем погибло не менее 50 тыс. советских солдат.

Таким образом, Владимир Путин-старший должен был, по версии "Первого канала", погибнуть за 9–10 лет до рождения сына. В действительности он воевал на Невском пятачке, был ранен и впоследствии дожил до 1999 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Вторая мировая война, журналисты
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