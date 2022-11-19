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Пионтковский: Путин – опущенный пахан

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По мнению Пионтковского, Путин (на фото) "полностью пошел вразнос"
По мнению Пионтковского, Путин (на фото) "полностью пошел вразнос"
Фото: ЕРА

Живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский считает, что президент России Владимир Путин в последнее время принял ряд безумных решений после того, как был неоднократно публично унижен, в частности, на саммитах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и "Россия – Центральная Азия", которые в октябре прошли в Узбекистане и Казахстане. Об этом Пионтковский заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Он [Путин] столько уже потерпел унижений в последнее время. Серия его безумных решений, это был какой-то пакет. Это было примерно 17 сентября, это после его возвращения с двух саммитов – в Самарканде и Астане. Это были чудовищные унижения. Все, что потом, – это уже следствие", – сказал он. 

Пионтковский обратил внимание, что собеседники Путина на саммитах опаздывали на встречи с ним. 

"Это показательно очень, впервые. Человек, который заставлял ждать великую английскую королеву Елизавету, папу римского – и не одного! – часами заставлял ждать. А королева полчаса нервно ходила возле Букингемского дворца. И какие-то бердимухамедовы опаздывали ему на встречу демонстративно. Но это уже в Астане происходило. А началось самое страшное в Самарканде. Он же, как нам объявляли, ехал на встречу с союзниками. [...] Но [премьер Индии Нарендра] Моди и [лидер КНР] Си [Цзиньпин] прочли ему просто высокомерные лекции. Причем публично. Он к этому совершенно не привык. А потом он поехал в Астану. Ну хорошо, Си и Моди. А там – товарищ [президент Таджикистана Эмомали] Рахмон и Бердымухамедов. Мы все видели это с Рахмоном, он почти орал: "Перестаньте с нами общаться, как с союзными республиками. Мы давно уже, нахрен, никакие не союзные республики. У нас есть свои интересы". И это двойное [унижение]. Это опущенный пахан был, совершенно опущенный пахан. И в этом безумном состоянии, вернувшись, он выдал серию решений, ускоривших его конец", – добавил он. 

Такими решениями, по мнению Пионтковского, являются мобилизация в РФ, псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины и попытка их аннексии, а также серия заявлений, касающихся ядерного шантажа. 

"И по мелочам – взорвал оба "Северных потока". В общем, полностью пошел вразнос", – добавил Пионтковский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Казахстан, Си Цзиньпин, Андрей Пионтковский, ШОС, Нарендра Моди
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